Weer debat over 'negers' in Liedboeklied

En weer is er discussie over het Liedboeklied ‘Jeruzalem, mijn Vaderstad’, gedicht door de bekende dichter Willem Barnard (1920-2010).

De discussie draait om de zinnen: ‘De negers met hun loftrompet / de joden met hun ster’, uit couplet 19 van lied 737 uit het in 2013 gepresenteerde nieuwe Liedboek.

Tegen de achtergrond van de internationale protesten tegen racisme en de druk op Nederland een einde aan Zwarte Piet te maken vindt vrijzinnig theoloog Tom Mikkers het hoog tijd dit lied te schrappen. Het woord “negers” kan niet meer in 2020, vindt hij. Hij was ook in 2016 aanstichter van het debat.

Mikkers legt uit dat hij heus ziet dat er achter de tekst een inclusieve visie spreekt en dat Barnard zeker geen racist is. Maar toch. ‘De bedoelingen zijn vast goed, maar haal dit lied er gewoon uit. Het past niet in een actueel en door kerken..

