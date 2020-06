Synode Protestantse Kerk aanvaardt visienota die blik naar buiten moet richten

De visienota Van U is de Toekomst is aanvaard door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat document moet lokale gemeenten helpen bij beleidskeuzes.

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland vergaderde vrijdag op vier locaties: in Doorn (foto), Utrecht, Leeuwarden en Tilburg. (beeld Anton Dommerholt)

Doorn

De visienota Van U is de Toekomst, is belangrijk genoeg om ondanks de coronacrisis over te spreken en vergaderen, vindt de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het document moet richting geven aan het beleid van kerken vanaf januari 2021. De synode vergaderde vrijdag in verband met de coronamaatregelen vanaf vier verschillende locaties die via video met elkaar verbonden waren. Het moderamen - bestuur - zat in Doorn. In Tilburg, Utrecht en Leeuwarden zaten overige afgevaardigden.

Belangrijk uitgangspunt in de visienota is dat de kerk niet van mensen is maar van God. Die gedachte moet helpen ontspannen, waar veel gemeenten zich zorgen maken over krimp. Uitgangspunt voor het document is genade, zei scriba René d..

