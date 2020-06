Evangelist Joshua Kotadiny: ‘De kerk zwijgt niet over racisme. Je kunt hier terecht’

Amsterdam

‘Een van onze jongens had een groot bord bij zich waarop stond “Jezus leeft”. De NOS heeft dat uitgezonden. Dat was zo mooi.’

Joshua Kotadiny organiseerde vorige week zaterdag een vredesmars in Amsterdam, tegen racisme. Vijftien kerken deden mee en tientallen christenen liepen van het Bijlmerplein, via het Anton de Komplein naar het Nelson Mandelapark. Ook ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind was erbij. En de NOS deed verslag in het Acht Uur Journaal.

Drie dagen eerder was er op dezelfde plek een demonstratie geweest van Black Lives Matter (BLM), met 15.000 aanwezigen. Kotadiny had daar gesproken. Voor hem was de vredesmars van de kerken echter meer dan een demonstratie: het was evangelisatie. ‘Waar je over God praat, is er evang..

