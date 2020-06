Protestanten Italië gaan op de knieën

De federatie van protestantse kerken in Italië (FCEI) organiseert zaterdag 20 juni, Wereldvluchtelingendag, om 12 uur diverse ‘kneel-ins’ door het hele land.

Martin Luther King knielt tijdens een vreedzaam protest in 1965. (beeld )

Rome

‘We willen knielen, zoals Martin Luther King 55 jaar geleden deed, om te zeggen dat de levens van zwarte mensen tellen, de levens van migranten tellen, alle levens tellen’, meldt de FCEI. In 1965 leidde de baptistenpredikant Martin Luther King de Amerikaanse burgerrechtenbeweging in door uit protest te knielen.

De federatie nodigt alle leden van protestantse en andere kerken uit om mee te doen ‘met dit kleine symbolische gebaar’. We herkennen in de naaste die op onze deur klopt ‘het gezicht van Jezus die ook een vluchteling is en vervolgd wordt’.

Luca Maria Negro, voorzitter van de federatie, wil ‘de waarheid over de aantallen vertellen’: Zweden, met een zesde van het aantal inwoners van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .