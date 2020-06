Bommelding na bekering is ‘top van ijsberg’

Een bommelding bij een Amsterdamse kerk nadat er ex-moslims als christen waren gedoopt, toont aan dat de problematiek serieus is. Maar verder is het aantal gemelde bedreigingen nadat iemand zijn of haar geloof heeft verlaten, beperkt. Wellicht komt dat doordat de aangiftebereidheid laag is.

Amsterdam

Dit staat in een rapport van de gemeentelijke onderzoeksdienst naar bedreigde bekeerlingen en mensen die ongelovig worden. In 2018 werd een ‘verkennend onderzoek’ toegezegd na raadsvragen vanuit het CDA en de VVD. Deze vragen waren naar aanleiding van bedreigingen van christenen met een islamitische achtergrond in asielzoekerscentra.

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met experts uit kerken, moskeeën en hulporganisaties. Er kwamen 25 voorbeelden naar voren van mensen die negatieve reacties ontvingen na het geloof te hebben verlaten of bekeerd te zijn. Meestal ging het om pesterijen en discriminerende opmerkingen; in acht gevallen was er sprake van dreiging met geweld, of het plegen van geweld.

