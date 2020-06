Via DNA puzzelen onderzoekers met losse stukjes Dode Zeerollen

Tel Aviv

Bedoeïenen ontdekten in 1947 een collectie handschriften van uiteindelijk meer dan 900 documenten. Deze Dode Zeerollen waren verstopt in de grotten van Qumran, vlak bij de Dode Zee, en bleken te dateren uit de periode van ongeveer 250 vóór tot 50 na Christus. De collectie bevat boeken uit het Oude Testament en oud-Joodse geschriften. Het probleem is alleen: van veel documenten zijn niet meer dan snippers met een paar woorden overgebleven, een slordige 25.000 stukjes. Wetenschappers zijn al een halve eeuw bezig deze puzzels op te lossen en te bepalen welke fragmenten bij elkaar horen. Tot op heden niet met doorslaand succes.

Nu biedt een nieuwe techniek een oplossing.

Veel fragmenten zijn geschreven op perkament, gedroogde dierenhui..

