Mirjam Kollenstaart: ‘Ik vraag me af: wat is mijn plek in deze discussie?’

Het was tweede pinksterdag en mijn dochter vroeg of we konden gaan demonstreren op de Dam. Want 'Black Lives Matter' - en haar leven dus ook (ook al proberen wij haar dat al vanaf het moment dat zij onze dochter werd te laten weten en voelen). Om verschillende redenen hebben we niet gedemonstreerd, maar het houdt een deel van mijn gezin erg bezig. Logisch, want mijn kinderen en ik vertegenwoordigen verschillende kleurschakeringen en ook zij hebben regelmatig te maken (gehad) met negatieve reacties.