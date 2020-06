Deze voorganger is de eerste zwarte voorzitter van de Zuidelijke Baptisten. ‘Ik denk dat God dit heeft gedaan’

Nashville

Voor het eerst in het 175-jarig bestaan van de Zuidelijke Baptisten, met zo’n vijftien miljoen leden het grootste protestantse kerkgenootschap in Amerika, heeft het uitvoerend comité een niet-witte voorzitter. Rolland Slade, die al vice-voorzitter was, werd dinsdag unaniem gekozen. ‘Ik denk dat God dit heeft gedaan’, aldus Slade op de website van de Zuidelijke Baptisten. ‘Ik geloof dat God van diversiteit houdt. Hij heeft ons geschapen en we zijn allemaal divers. Als wij dat niet omarmen zeggen we eigenlijk: we hebben een beter idee dan u.’

Zijn voorganger Mike Stone wees op de bijzondere timing, doelend op de anti-racistische protesten in Amerika en de Black Lives Matter-beweging na de dood van George Floyd. ‘Ik denk dat we ons allemaal realiseren door wat ..

