Italiaanse makelaar uit Vaticaanse cel

Vaticaanstad

De Italiaanse makelaar en financieel tussenpersoon Gianluigi Torzi is door het Vaticaan op borgtocht vrijgelaten uit de gevangenis waar hij tien dagen gezeten heeft. Torzi werd gearresteerd op verdenking van afpersing, verduistering, grote fraude en witwaspraktijken. Dit speelde allemaal rond de omstreden aankoop van een gebouw in Londen voor het Vaticaan. Volgens een persverklaring van het Vaticaan is hij in aanwezigheid van zijn advocaten verhoord en heeft hij meerdere documenten overlegd die 'bruikbaar zijn voor de reconstructie van de feiten die onderzocht worden'. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .