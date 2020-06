Altijd die club van 'homogenezers'

Het is Different nooit gelukt af te komen van het imago als organisatie die homo’s wil 'genezen'.

Different was onderdeel van Tot Heil des Volks, een organisatie die zich vooral in Amsterdam inzet voor prostituees, verslaafden, dak- en thuislozen en kinderen in armoede. (beeld anp)

Na 45 jaar valt het doek voor de organisatie die van het begin af aan tegenstand ondervond.

Amsterdam

Nepcliënten vanuit het COC, een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en een undercoverreportage van SBS. Different, onderdeel van Tot Heil des Volks, heeft van het begin af aan te maken gehad met kritiek en tegenstand. Nog geen week voordat bekend werd dat Tot Heil des Volks de stekker van Different eruit trekt, werd die organisatie genoemd in het onderzoeksrapport naar homogenezingspraktijken in Nederland, geschreven in opdracht van de Tweede Kamer. Ervaringsdeskundigen zeiden tegen de onderzoekers dat de hulp bij Different niet expliciet was gericht op verandering of onderdrukking van homoseksualiteit, maar dat wel als onderliggend motief had.

niet meer 'zo'

Zo ..

