Baptistenvoorganger Visser overleden

Houten

Voorganger Douwe Visser is vrijdag op 69-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Dat meldt de Unie van Baptistengemeenten. Visser was van 2009 tot 2016 voorganger in Zoetermeer. Daarvoor werkte hij in de zorg en de jeugdhulpverlening en zette hij zich in voor Youth for Christ. Visser was lid van het bestuur van de Unie, secretaris van het Netherlands Institute for Evangelical and Reformation Theology en secretaris van de opleidingsraad van het Baptisten Seminarium. Hij was getrouwd en had drie zoons, van wie de jongste op 19-jarige leeftijd plotseling overleed. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .