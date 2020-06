Stille getuigen vinden bij Jehova’s geen gehoor: ‘Afvalligen worden getypeerd als vergif’

Een doopceremonie van Jehova's Getuigen in de Jaarbeurs in Utrecht. (beeld Maarten Hartman)

Emmen

Begin dit jaar durfde hij het eindelijk aan. Na achttien jaar trouw lidmaatschap van de Jehova’s Getuigen schoof Dirk Hoveling een brandbrief vol bezwaren in de brievenbus. Hoveling kan zich niet langer vereenzelvigen met de streng-religieuze groepering. Hij voelt zich verweesd, opgesloten in een sektarisch harnas. In zijn omgeving hoort Hoveling dat prominente leden vergelijkbare zorgen hebben, maar daar niet voor durven uitkomen.

deur dicht

Het liefst trekt hij morgen nog de deur van het hoofdkwartier in Emmen achter zich dicht, maar een vertrek betekent dat zijn familie en vrienden in de gemeenschap zich van hem zullen afkeren. Daarom schreef hij een kritische open brief aan het bestuur, die hij ondertekende als..

Bestuurslid Michael van Ling zegt dat de gemeenschap zich buigt over..

