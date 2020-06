Amerikaan op zendingsmissie in Maastricht: ‘Elk land moet ondersteuning hebben van andere christenen’

Maastricht

Bij zendingsgebieden denk je snel aan landen in Azië, Zuid-Amerika of Afrika. Zo niet de Amerikaanse Matthew Lunders. ‘Matt’, is zendeling uit Amerika en gestationeerd in Maastricht. Lunders groeide op in Saint Joseph, Missouri. Zijn voorouders komen uit verschillende landen, waaronder Nederland. Het land en de cultuur zijn hem als kind dan ook niet onbekend. ‘Mijn kennis van Nederland kwam eigenlijk vooral voort uit kinderboeken vol stereotypen over dit land. Ik las ook boeken van Anne van der Bijl en Corrie ten Boom. Als tiener bewonderde ik deze bekende figuren al enorm.’

Lunders komt in een christelijk gezin. ‘Mijn ouders hebben ons opgevoed met het geloof, maar lieten ons duidelijk weten dat we zelf de keuze moesten maken. Uiteindelijk was ik nog de langste treuzelaar van ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .