Bidden voor bevrijding homofilie 'schadelijk'

Wilkin van de Kamp, het gezicht van bevrijdingspastoraat in Nederland, noemt zogeheten homogenezing ‘kwalijk en schadelijk’.

Bidden om bevrijding van homoseksuele geaardheid is geen praktijk bij de Vrij Zijn conferenties.

Aalten

Deze week bleek uit onderzoek dat het kabinet heeft laten uitvoeren dat er in Nederland zo’n vijftien personen of organisaties zich bezighouden met zogeheten ‘homogenezing’. Zulke praktijken, bedoeld om mensen met een homoseksuele geaardheid te veranderen in heteroseksuelen, zouden vooral plaatsvinden onder de noemer van bevrijdingspastoraat.

Wie denkt aan bevrijdingspastoraat komt snel uit bij Wilkin van de Kamp. Hij schreef verschillende boeken over bevrijdingspastoraat en organiseert jaarlijks Vrij Zijn conferenties. Zijn naam en boek worden dan ook genoemd in het onderzoeksrapport. In zijn boek zou staan dat ‘homoseksuele relaties worden opgevat als demonische..

