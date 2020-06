Zingen kan ik niet, maar ik droom van een retro-zangavond

In veel opzichten zal de coronacrisis ons nog lang heugen. Eerst mag je niet meer naar de kerk, vervolgens ligt de samenzang onder vuur. Zij het dat ik persoonlijk niet van zingen houd - een opvatting waarvan ik me afvraag of je dat in christelijk Nederland hardop mag zeggen.

Maar goed: ik kan niet zingen en doe het amper. In een kerkdienst m'n mond houden en luisteren, het kost me weinig moeite. Het is ook gewoon noodzaak: op het moment dat ik inzet, kan ik de samenzang laten ontsporen door er ‘compleet naast te zitten'. In de kerk valt dat niet zo op, maar thuis val ik regelmatig door de mand. Het spijt me. Ik was liever een Neil Young of Robert Plant geweest en ik moet zeggen dat ik niet onverdienstelijk luchtgitaar speel, maar helaas: het zangtalent is niet mijn kant op gerold.

En nu komt het: stiekem weet ik dat ik niet de enige ben. Toen we nog samenkwamen in de kerk, viel me vaak op dat er veel meer kerkgangers niet (zo enthousiast) meezongen. Sowieso de tieners en jongeren niet, die vallen in de categorie ‘Nederlands elftal dat het Wilhelmus meemurmel..

