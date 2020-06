Een overzicht van de ledenaantallen: Veel kerken in de min, met af en toe een plus

Met de verschijning van het Kerkelijk Jaarboek 2020 van de Gereformeerde Gemeenten begin deze week is de lijst weer compleet: veel kerken hebben hun actuele ledenaantallen bekendgemaakt. Daling lijkt de norm, maar er zijn uitzonderingen: kerken die stabiel zijn of zelfs groeien. Een overzicht.

twee verloofde kerken: vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerd

Het is geen vrije val, wel een gestage: de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt verloren de afgelopen drie jaar op rij tussen de 1600 en 2100 leden per jaar. Tot 112.593 leden in 2020. De daling zelf is sinds 2003 ingezet en versnelt zich de afgelopen jaren.

Helemaal verbazen doet het niet, in 2010 voorspelde het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken een krimp van vijftien tot twintig procent in 2025: het ledental zou dan schommelen tussen de 98.000 en 108.000. Als de huidige ontwikkeling zich doorzet, gaat die voorspelling uitkomen, en naderen de vrijgemaakt-gereformeerden de 100.000 in 2025.

Er is één maar: deze kerken zijn verloofd met de Nederlands Gereformeerde Kerken, d..

