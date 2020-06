'Pandemie verergert vervolging'

Een demonstrant vierde begin deze maand in de Sudanese hoofdstad Khartoum de eerste verjaardag van de omverwerping van het islamitische regime. Sudan is een van de lichtpunten als het om christenvervolging gaat. (beeld afp/Ashraf Shazly)

Ermelo

Dat bepleit CU-Tweede Kamerlid Joël Voordewind in de aanloop naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk, die van vrijdag op zaterdag – dit jaar digitaal – plaatsheeft. Voordewind levert daar een bijdrage aan door te vertellen over zijn eigen contacten met vervolgde christenen.

De gezant moet nagaan of de berichten, onder meer van Open Doors, bevestigd worden en suggesties doen hoe Nederland een bijdrage kan leveren aan de bescherming van christenen. Volgens Voordewind zijn er verschillende voorbeelden die aantonen dat christenen extra lijden onder de coronapandemie. Bijvoorbeeld omdat ze door de eigen overheid worden achtergesteld als het om steun of medische zorg gaat. Ook krijgt hij informatie dat werkgevers in reactie op de economische c..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .