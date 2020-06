Digitaal gebruik van de bijbel en bijbelvertaalwerk zit in de lift

In Nederland zet de groei van het digitale gebruik van de Bijbel door, wereldwijd zit het bijbelvertaalwerk in een stroomversnelling.

Haarlem - Driebergen

Dat blijkt uit de jaarverslagen over 2019 van het Nederlands Bijgelgenootschap (NBG) en Wycliffe Bijbelvertalers, beide deze week gepubliceerd.

Volgens het NBG is het aantal gebruikers van de app Mijn Bijbel en het platform debijbel.nl (.be in België) gegroeid tot 1,1 miljoen gebruikers. Er kwamen 250.000 gebruikers bij.

Volgens Wycliffe Bijbelvertalers was eind 2019 de Bijbel of een deel ervan in 3384 talen beschikbaar. Nog ruim tweeduizend taalgroepen, vooral in de zogeheten gesloten landen, wachten op een vertaalproject.

In een verklaring laat directeur Bram van Grootheest weten dat het vertalen steeds sneller gaat, door moderne technieken, meer samenwerking en de inzet van lokale kerken. 'Het tempo ligt zo hoog dat we ervan uit kunnen gaan dat d..

