Hulpplatform #Nietalleen gaat door en wil landelijke dekking

Hulpverlening in coronatijden, in dit geval door het Leger des Heils: het extra opvangen van daklozen in een hotel, maart dit jaar. (beeld anp/Robin Utrecht)

Utrecht-Hilversum

Dat is donderdag bekendgemaakt in een verklaring van het platform aan alle ‘netwerkpartners’, waaronder het Nederlands Dagblad. Ook in de toekomst wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning door de Protestantse Kerk in Nederland en de Evangelische Omroep.

Tot nu werd bijna zevenduizend keer contact opgenomen met #Nietalleen. Vaak werd er geluisterd, in meer dan tweeduizend gevallen werd actief hulp ingeschakeld. Bijvoorbeeld om voor iemand boodschappen te doen, de hond uit te laten of voor kinderopvang te zorgen. Of om contact te leggen wanneer iemand aangaf eenzaam te zijn.

Ook in de toekomst moeten mensen zo eenvoudig een beroep kunnen doen op christelijke vrijwilligers, is de gedachte. Zo blijft het landelijke te..

