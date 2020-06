Doorbrekers begint kleine groepen: ‘We willen mensen de volledige vrijheid geven om zich comfortabel te voelen’

Barneveld

Met dit project, getiteld Kerk@Home, wil Doorbrekers laagdrempelig mensen bereiken. Ze kunnen met vrienden of familie een groep vormen. Een andere optie is dat ze hun huis openstellen voor een zelf te bepalen aantal mensen.

‘Het is nog steeds moeilijk om met grote groepen samen te komen’, licht voorganger Peter Paauwe toe. ‘Binnen huizen kan dit wel. Mensen missen de onderlinge samenhang die ze in de kerk beleven. Daarom stimuleren we hen om dit thuis te doen.’

Kerk@Home is landelijk en beperkt zich dus niet tot de leden van Doorbrekers of de plekken waar de gemeente actief is (Barneveld, Amersfoort, Goes, Zwolle, Drechtsteden, Amsterdam). Er is behalve het bekijken van de stream van de kerkdienst geen ‘vast’ programma.

Paauwe: ‘We willen het zo laagdrempelig mogelijk houden. Eten..

