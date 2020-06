Bachelor theologie voor degene die zich bewust breder wil oriënteren

De Vrije Universiteit in Amsterdam biedt vanaf september een nieuwe Engelstalige theologie bachelor en een minor over het christelijke wereldbeeld aan. Voor studenten die misschien helemaal geen predikant willen worden.

Amsterdam

‘Het wordt een interessant collegejaar na de zomer’, zegt hoogleraar en theoloog Henk van den Belt. Het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology aan de Vrije Universiteit, waarvan hij coördinator is, biedt dan een nieuwe Engelstalige bachelor theologie aan en een nieuwe minor (een thematisch vakkenpakket) over de vraag ‘Een christelijk wereldbeeld?’ En de colleges moeten het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .