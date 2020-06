Guus Kessler (1925-2020): Liever zendeling dan in de olie

Hij was voorbestemd om, net als zijn vader en opa, een toppositie bij Shell in te nemen. Maar Guus Kessler kwam tot geloof en werd zendeling. Zondag overleed hij, 94 jaar oud.

Juan August Kessler wordt in 1925 geboren in Engeland, waar zijn vader een toppositie bij Shell heeft. De voorloper van het olieconcern is jaren daarvoor opgericht door zijn opa. Hij studeert geologie en natuurkunde in Cambridge en staat voorgesorteerd voor een hoge positie bij Shell.

Maar zijn leven loopt anders. Tijdens zijn studententijd wordt hij uitgenodigd voor een evangelisatiedienst. ‘Daar merkte ik voor het eerst dat mensen enthousiast waren over hun religie’, zei hij in 2010 in een interview met het Nederlands Dagblad. ‘Tot dan had ik nooit iets van het evangelie begrepen.’

