‘Ik zie steeds weer dominees overspannen raken of in de gevarenzone terechtkomen’

Een kerk draaiende houden tijdens de quarantaine is zwaar. Bovendien lopen dominees een verhoogd risico op een burn-out. ‘Ik zakte in. Dan weet ik dat ik een stap terug moet doen.’

Alleke Wieringa remonstrants predikant had ooit een burn-out. Hier bij haar stacaravan in Warnsveld. (beeld Harry Cock / vk)

Dominee Alleke Wieringa (60) trok zich vorige week een paar dagen terug in haar stacaravan in Zutphen, een houten huisje in het bos waar ze wandelt en haar tuin onderhoudt die vol staat met vlinderstruiken en courgetteplanten.

Een kerk draaiende houden tijdens de quarantaine zorgt voor spanning. Huisbezoeken zijn gevaarlijk, stervensbegeleiding van coronapatiënten is bijna onmogelijk en een uitvaartdienst houden met maar dertig mensen is teleurstellend voor de nabestaanden. Wieringa voelt vooral de druk van het digitaliseren van haar kerkdiensten en vergaderingen. Na twee burn-outs weet ze dat ze dan moet oppassen. ‘..

