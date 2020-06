Protestantse Kerk wil meer oog voor ‘buiten’

De Protestantse Kerk in Nederland zet de komende jaren in op meer samenwerking met andere christenen en wil meer oog krijgen voor wat er buiten de kerk gebeurt.

Utrecht

Het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland streeft ernaar zich vaker te mengen in het debat over thema’s als het kwetsbare leven, klimaat, migratie, zingeving, eenzaamheid en polarisatie. Daarnaast gaat de Protestantse kerk meer investeren in missionaire en diaconale activiteiten over kerkmuren heen.

Deze ambities staan in de maandag gepubliceerde visienota Van U is de toekomst, die eind volgende week besproken wordt op de generale synode van de Protestantse Kerk. Het ruim 1,7 miljoen leden tellende kerkgenootschap kiest vier aandachtspunten voor de komende jaren. In de e..

