Kanker geconstateerd bij Amerikaanse predikant Tim Keller

De bekende predikant Tim Keller (69) van de Redeemer Presbyterian Church in New York heeft alvleesklierkanker. Dat maakte hij via een bericht op Twitter en op Facebook bekend.

New York

Een kleine drie weken geleden hoorde Keller dat hij ziek is. Eerst wordt er nader onderzoek gedaan, daarna begint de chemotherapie. De voorganger voelt zich goed en heeft op dit moment nergens last van. ‘Ik heb geweldige menselijke dokters, maar het belangrijkste is dat de Grote Arts zelf voor me zorgt’, aldus Keller. Angst heeft Keller zeker gehad, maar hij zegt Gods aanwezigheid de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .