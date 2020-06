PKN-synode vergadert op drie locaties

Stemming tijdens de synode van de Protestantse Kerk in Nederland, zaterdag in Doorn. (beeld nd)

Utrecht

Op die manier kunnen de coronarichtlijnen in acht genomen worden, en zijn de synodeleden toch met elkaar verbonden. Dat maakte de Protestantse Kerk in Nederland maandagochtend bekend. Per locatie kunnen maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Er is geen ruimte voor gasten.

De synode, die in april had moeten plaatsvinden, was vanwege het coronavirus al een keer uitgesteld. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .