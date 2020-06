Blogs en bladen: God loven in de achtertuin

Het ND selecteert spraakmakende verhalen uit andere media. Vandaag: De vraag die dominee Bram Beute zich stelt: ‘Van wie is eigenlijk deze aarde?’. Verder: Wat is een kerkdienst?

God loven in de achtertuin

‘Van wie is eigenlijk deze aarde?’ Die vraagt stelt dominee Bram Beute in het kerkelijke tijdschrift Onderweg. Het nieuwste nummer staat in het teken van groene theologie. Beute was in de meivakantie bezig in de achtertuin. ‘We wilden de slakken bestrijden, want die hadden vorig jaar bijna alle ..

Een bepaalde interpretatie van het christelijk geloof leert dat God alles aan onze voeten heeft gelegd en ons als een god heeft gemaakt. ‘Dat is nogal eens begrepen als: je kunt met de schepping doen wat je wilt. Geniet er maar zo veel mogelijk van’, schrijft Beute. ‘Alsof wij zelf God zijn, maar dan een wrede egoïstische variant. Wat betekent het als we onszelf niet zó zien, maar als priester ..

