Nieuwe ronde van Actie Kerkbalans

Utrecht

De Actie Kerkbalans krijgt als gevolg van de coronacrisis in de maand juni een vervolg: plaatselijke protestantse kerken en katholieke parochies gaan opnieuw onder hun achterban geld ophalen onder de noemer 'Omzien naar elkaar'. De gewone fondswervingsactie, de grootste van Nederland, had al in januari plaats. Volgens de initiatiefnemers – de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-..

