Dit zingen we in de kerk en zo wordt het begeleid

Het is een vreemde tijd om te publiceren over een onderzoek naar muziek in de kerk. Vorig jaar deden bijna zeshonderd gemeenten en parochies uit de volle breedte van kerkelijk Nederland eraan mee. Op tal van plekken zijn voorgangers, musici en kerkenraden – ieder in z’n eigen context en in z’n eigen tempo – met veranderingen bezig.

Tijdens de slotbijeenkomst van de vrijgemaakt-gereformeerde Schooldag in de Broederkerk in Kampen zingen honderden bezoekers Psalm 119 in de versie van Psalmen voor Nu. Het was soms happen naar adem. (beeld Dick Vos)