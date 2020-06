Muziek is overal in de kerk een discussie

Het nieuwe Liedboek uit 2013 en Opwekking zijn de meestgebruikte liedbundels in kerken in Nederland. Maar vlak ook de psalmberijming van 1773 niet uit: juist in een aantal megakerken wordt daar nog stevig uit gezongen.

‘Liedboek’ en ‘Opwekking’ komen uit het onderzoek naar voren als grotendeels gescheiden werelden. In een op de zes bundels, meer niet, wordt op zondagmorgen uit beide bundels gezongen. In deze grafiek duiden alle lichte kleuren (lichtblauw, lichtgroen, blauwgroen) aan: hier wordt alleen uit het Liedboek (2013 en/of 1973) gezongen. Het geldt voor grote delen van de Protestantse Kerk. Evangelische gemeenten kennen het Liedboek zo goed als niet. De mix komt het sterkst voor in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Kijk daarvoor naar de donkerder kleuren blauw, groen en brons. (beeld Sjoerd Mouissie)