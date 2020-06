TU Kampen kiest voor verhuizing

De Theologische Universiteit Kampen blijft hoogstwaarschijnlijk niet in Kampen. Een nieuwe mogelijke locatie voor de universiteit is Zwolle, waar ook de hogeschool Windesheim en de christelijke hogeschool VIAA gevestigd zijn.

De Theologische Universiteit in de binnenstad van Kampen zal niet verbouwd worden. (beeld Dick Vos)

Eerder werd ook Utrecht al als aantrekkelijk alternatief genoemd. Al tien jaar leeft de wens om de universiteit naar een studentenstad te verhuizen. Vorig jaar was een verbouwing van de huidige gebouwen in Kampen nog een reële mogelijkheid. Dat zei rector Roel Kuiper in een interview met deze krant. Hij sprak toen de persoonlijke wens uit naar Utrecht te verhuizen. ‘De universiteit v..

