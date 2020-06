Wereldraad van Kerken verschuift algemene vergadering naar 2022

Genève

De algemene vergadering is het hoogste besluitorgaan van de Wereldraad van Kerken en vergadert eens in de acht jaar. In 2021 zou deze plaatsvinden in de Duitse stad Karlsruhe, nadat het in 2013 in Zuid-Korea plaatsvond. De 800 deelnemers en 4000 waarnemers zullen nu een jaar later in dezelfde stad samenkomen, maar een definitieve datum is nog niet vastgesteld. Het is de eerste keer..

Een opvolger van de Noorse predikant Olav Fykse Tveit (59) had afgelopen maart benoemd moeten zijn, maar de vergadering die deze had moeten kiezen kon wegens coronarestricties niet bij elkaar komen. Tveit werd afgelopen mei de voorzitter van de lutherse bisschoppen in Noorwegen. Sauca was al diens rechterhand als vice-secretaris generaal.

