Hulporganisaties roepen op tot gebedszondag

Utrecht

Er dreigt door het coronavirus een grootschalige hongersnood. In landen waar al een crisis gaande was, zoals Syrië, Colombia en Ethiopië, zijn er al grote voedseltekorten. Aan alle kerken wordt gevraagd zondag 28 juni samen Psalm 67 te lezen of te beluisteren en te bidden voor de mensen die het meest lijden onder de crisis. Op de website van het Christelijk noodhulpcluster is een lijst met conc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .