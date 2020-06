Anderhalvemeterregel niet heilig in de kerk: Dominee mag dopen zonder stok

Den Haag

Het is wel nodig dat kerken dit vastleggen in landelijke en plaatselijke protocollen, zegt Daniëlle Woestenberg van het Interkerkelijk Contact Overheidszaken (CIO). Zij overlegt namens de kerken met de overheid.

Aan de ene kant hebben kerken geen toestemming van de overheid nodig om in erediensten de richtlijn van anderhalve meter soms te doorbreken, legt Woestenberg uit. Ze kunnen zich beroepen op de vrijheid van godsdienst. Tegelijk is er een sterke behoefte aan duidelijkheid over de handhaving van de coronaregels. Opsporingsambtenaren (boa’s) controleren ook in kerkdiensten. ‘Als de gemeente dan een..

