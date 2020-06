Predikant Bottenbley noemt het coronavirus een wee in de eindtijd: ‘Die weeën zullen alleen maar erger worden’

Baptistenvoorganger Orlando Bottenbley ziet tekenen van de eindtijd in de coronacrisis. In zes video’s deelt hij, hoe hij spittend in de Bijbel, antwoorden zocht. ‘Ik wil absoluut niet speculeren.’

Orlando Bottenbley legt in zes studies op YouTube een link tussen de coronacrisis en de eindtijd. (beeld youtubekanaal de verbinding)

Amsterdam

Honderden keren kreeg Orlando Bottenbley de afgelopen weken de vraag of de coronacrisis een teken van de eindtijd is. ‘Zelfs op straat houden mensen mij aan: u bent toch dominee Bottenbley, kunt u er iets over zeggen?’

Ja, dat kan de bekende baptistenpredikant, die jarenlang de Bethelgemeente in Drachten leidde en nu voorganger is in Amsterdam. Vanaf woensdag verschijnt er een zesdelige studie op het youtube-kanaal van de Amsterdamse baptistengemeente De Verb..

