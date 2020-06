Emotionele Ruben Flach sluit digitaal Opwekking af

'Ik wilde hem een knuffel geven.' Voorganger Henk Stoorvogel stond naast een snikkende Ruben Flach, directeur van Opwekking, en had moeite de anderhalve meter in acht te nemen. Vandaag sluit de digitale Pinksterconferentie af.

'Als Jezus wil dat er een opwekking komt in Nederland, komt die er,' vertelde Mark de Jager, jonge theoloog des vaderlands. 'Maar de krimp is nog lang niet voorbij.' (beeld )

Veenendaal

Ineens schoot Ruben Flach vol. Net toen de directeur van Opwekking iedereen aan het bedanken was, die de digitale Pinksterconferentie mogelijk had gemaakt, viel hij stil en kwamen er tranen. Voorganger Henk Stoorvogel, die al klaarstond om het slotgebed uit te spreken, sprong in. Even doorbrak hij de anderhalve meter, om iets dichter bij Flach te staan.

'Houd vol, Hij laat niet los', zong de Opwekkingband onder leiding van Talitha Nawijn een paar minuten later. Daarna prees Stoorvogel de prestatie van Flach, die nog steeds niet bekomen was. 'Ik wilde hem een knuffel geven, maar dat kan niet', gaf Stoorvogel toe. Troostende appjes kwamen binnen bij Groot Nieuws Radio, dat Opwekking dit jaar uitzond.

