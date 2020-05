Live op YouTube bidden om genezing

Kijkers van de online gebedsgenezingsdienst van Opwekking werden zondagavond uitgenodigd thuis mee te doen. ‘Als we iets willen van God moeten we met geloof komen.’

Veenendaal

‘Ik zag een onderarm - het zou ook een onderbeen kunnen zijn - met zeventien hechtingen’, zegt evangelisch spreker Martin Koornstra geëmotioneerd richting de camera. Vorig jaar leidde hij de genezingsdienst van de pinksterconferentie in Biddinghuizen. Nu staat hij in een nagenoeg lege studio. ‘Je hebt een operatie gehad en er zitten allemaal me..

Zoals alles van de conferentie wordt ook de genezingsdienst dit jaar online gehouden. Naast Koornstra wordt de dienst geleid door David de Vos, die met stichting Go and Tell in derdewereldlanden massale evangelisatiecampagnes houdt, en oudgediende van Opwekking Kees Goedhart. Al voor aanvang konden kijkers hun gebedsverzoeken insturen via een speciaal mailadres.

