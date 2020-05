George Floyd in Houston herdacht als inspirerend christen

De zwarte George Floyd uit de Amerikaanse stad Minneapolis die maandag door politiegeweld om het leven kwam, viel in een achterstandswijk in Houston op door zijn christelijke vrijwilligerswerk.

Minneapolis

Dat schrijft het Amerikaanse magazine Christiniaty Today op basis van gesprekken met mensen die met Floyd werkten en hem goed hebben gekend. Uit het portret rijst het beeld op van een man, vaak Big Floyd genoemd, die een jongere generatie in de zwarte achterstandswijk Third Ward uit de vicieuze cirkel van geweld wilde halen.

De 46-jarige Floyd woonde pas sinds 2018 in het noordelijk gelegen Minneapolis. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in Third Ward in Houston, in de zuidelijke staat Texas. De dood bij zijn aanhouding leidde tot enorme onrust onder de zwarte bevolking in de stad en in heel de Verenigde Staten. De indringende livebeelden van zijn aan..

