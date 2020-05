Opwekking digitaal: De kerk - dat gaat over mensen, niet over een gebouw

Veenendaal

Die conferentie wordt live uitgezonden via onder meer Groot Nieuws Radio, de website samenkerksamensterk.nl en het videokanaal YouTube.

Bij de digitale conferentie worden vertrouwde elementen van Opwekking gecombineerd met radicale veranderingen, een direct gevolg van de coronacrisis, waardoor geen echte conferentie in Biddinghuizen mogelijk was.

Vertrouwde elementen zijn bijvoorbeeld de structuur van de conferentie en het taalgebruik. ‘Samen willen we een zegen zijn voor jou, en een zegen voor dit land’, zei directeur Ruben Flach voorafgaand aan de ochtenddienst. Zo’n opmerking had zo vanaf het hoofdpodium in de grote witte tent kunnen klinken. Hij kondigde een ‘heerlijke prediking’ aan.

