Pinksteren: God zucht met je mee

Zondag is het Pinksteren, feest van het geschenk van Gods Heilige Geest. Christenen verwachten veel van de Geest: Hij vernieuwt, herschept, geneest, bezielt, inspireert, woont in mensen, is Heer, maakt levend, heeft gesproken door de profeten. Maar het mooiste en diepste dat je misschien wel over de Geest van God kunt zeggen, zei ooit de gereformeerde theoloog Okke Jager, is dat Hij zucht. Gods..

Pinksteren getuigt voor christenen ervan dat God niet alleen in de hemel is, of ooit lang geleden een Man was op de aarde, maar dat Hij ook altijd heel dichtbij is. En dat Hij je boosheid, je roep om verlossing en verandering, je waarom-vraag en je vraag ‘hoelang nog?’ hoort en overneemt en een stem geeft die tot in de hemel komt.

