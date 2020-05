Kees van Ekris: ‘Ik vind het een raadsel waarom geloof niet méér mensen raakt’

‘Toch opvallend: vraag je mij naar foto’s van vroeger, dan kan ik niet anders dan met twee foto’s uit het buitenland aankomen … Hier zijn we in Kenia, in Eldoret. Na mijn studie wilden we weten: is het buitenland iets voor ons? Kom maar een paar weken langs, zei dominee Evert van den Ham, die toen al jaren in Kenia werkte. De gastvrijheid, maar ook hoe mensen met beperkte middelen samen leven en geloven, dat vonden we geweldig. Maar er was ook een andere kant: een bijbelschooldocent die vertelde dat hij altijd een koffer had klaarstaan. Want als er weer etnische rellen zouden uitbreken, dan zou hij zelfs op de bijbelschool niet veilig zijn. Dat maakte op mij als Veenendaals jongetje wel indruk, hoor.’