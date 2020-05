Geest en genezing staan centraal bij de aftrap van digitaal Opwekking

Veenendaal

Corona of niet: Opwekking gaat door. Via een livestream kon iedereen erbij zijn - waar ook ter wereld. Tegelijk was natuurlijk de 'magie' weg van het massaal samenzijn met tienduizenden gelovigen. De opening vond vrijdag plaats vanuit de studio van Groot Nieuws Radio, met Annemarie Biljard als presentatrice.

Toch bleek bij deze digitale Pinksterconferentie dat veel alsnog kan doorgaan. Zelfs een dienst voor gebedsgenezing, komende zondag. Ruben Flach legde dat uit: 'Mensen vroegen: kan dat dan wel, want dat moet toch met handoplegging? Maar de Geest laat zich niet in een hokje zetten.'

