Anglicaanse bisschoppen met dood bedreigd na kritiek op corona-adviseur Johnson

Londen

De bisschoppen kregen de afgelopen dagen verschillende verwensingen. De Church of England zei dat ‘enkele daarvan bij de politie moesten worden aangegeven’.

Aanleiding is hun kritiek op Cummings die van Londen naar Durham reisde terwijl dit door officiële instanties was verboden. Bisschop John Inge van Worcester meldde een ‘prachtige e-mail’ te hebben ontvangen met de tekst ‘houd je buiten de politiek of we vermoorden je’. Bisschop Inge noemde in een reactie de steun die Johnson aan zijn adviseur uitsprak ‘lachwekkend’ en dat ‘een zekere mate van b..

