Na een eeuw weer krijgsmachtrabbijnen bij het Duitse leger

De Duitse Bundestag heeft donderdag unaniem besloten dat binnen het Duitse leger mogelijk tien rabbijnen zullen worden aangesteld. Dat is een historisch besluit in een jaar waarin wordt herdacht dat 75 jaar geleden een eind aan de Shoa kwam.

Berlijn

De krijgsmachtrabbijnen komen naast de protestantse en rooms-katholieke zielzorgers en zullen de ruim 300 joodse militairen geestelijk bijstaan. De laatste keer dat joodse zielzorgers in het Duitse leger dienden terug gaat tot de Eerste Wereldoorlog. Toen streden ongeveer 100.000 joden aan Duitse zijde.

Wegens de rol die het leger tijdens het nazisme speelde was het voor joden lang moeilijk voorstelbaar in het Duitse leger te dienen, ook al is de huidige Bundeswehr met haar 180.000 soldaten niet de directe opvolger van de Wehrmacht.

