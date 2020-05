Zanger Justin Bieber nodigt zijn fans uit voor digitale kerk

De Canadese popster Justin Bieber (26), een voormalig tieneridool, maakt in zijn berichten op Instagram opmerkelijk veel ‘reclame’ voor het christelijke geloof en de digitale kerk Churchome van zijn vriend Judah Smith.

Los Angeles

Dat schrijven Amerikaanse media en het blijkt uit wat hij op Instagram zet. Zo nodigde hij begin deze week zijn 137 miljoen volgers uit om de app van Churchome te installeren. ‘Onze kerk heeft een app, hij is gratis, kom en doe mee als we leren van, praten met onze Creator en hem eren.’ Het bericht had tot vrijdagmiddag 225.000 likes.

Verder deelt Bieber regelmatig bijbelse citaten en overpeinzingen, bijvoorbeeld bij een foto waar hij op rots zit en lijkt te mediteren. De bijbehorende tekst vertelt van Jezus’ verzoeking in de woestijn. Zo’n bericht van woensdag heeft meer dan twee miljoen likes.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .