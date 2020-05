Kerken reageren op uitspraak Rutte: ‘Zijn opmerking maakt het er niet duidelijker op’

Kerken kunnen weinig met Ruttes uitspraak dat ze toch liever géén diensten met dertig mensen moeten houden. ‘Dit is een schot los uit de heup’, aldus predikant Marten Visser.

Begin april werd de Eben-Haezer Kerk (CGK) gecontroleerd of het maximum van dertig kerkgangers niet werd overschreden. Nu is er onduidelijkheid over de aanstaande versoepelingen door een uitspraak van premier Rutte. (beeld Dick Vos)