Levensvragen van een 27-jarige aan zangeres Elly Zuiderveld

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, net 27 geworden, is op zoek naar antwoorden. Vandaag stelt ze haar vragen over schoonheid aan zangeres Elly Zuiderveld.

‘Mijn vriendin Mary nam me bij de hand. Zij leerde me wat schoonheid is.’ Dit hoorde ik zangeres en schrijfster Elly Zuiderveld maanden geleden zeggen in een interview op NPO Radio 5 en sindsdien wil ik weten wat ze geleerd heeft.

Momenteel denk ik dat er twee soorten ‘schoonheid’ zijn. De ene soort schoonheid zit in lachrimpels, in het zonlicht dat binnenvalt door mijn keukenraam en in de twee meerkoeten en hun kleintjes in de Prinsengracht die ik samen met twee buurjongetjes al weken in de gaten houd. Dat is schoonheid die je toevalt, niemand heeft er een hand in. Je hoeft het alleen maar te zien.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .