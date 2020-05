Evangelicals zijn tegen annexatie Westbank

Atlanta

De oproep komt van het Network of Evangelicals for the Middle East (NEME), een groep die sinds enkele jaren actief is. In Israël wil de regering van Benjamin Netanyahu en Benny Gantz op korte termijn beginnen met de annexatie van de Westelijke Jordaanoever. De Amerikaanse president Donald Trump steunt dit streven.

De annexatie 'is niet goed voor Israëli's en Palestijnen', stelt NEME in een petitie. Daarin stellen ze vast dat veel evangelicals in de VS zich 'pro-Israël' noemen, vanwege wat er in de Bijbel staat over het land en het volk.

