Lichte groei ledental Hersteld Hervormde Kerk

Dat blijkt uit het jaaroverzicht uit het Kerkelijk Jaarboek 2020 van het kerkgenootschap. Het aantal gemeenten is stabiel gebleven. Het jaarboek geeft geen verklaring voor de groei van het aantal leden.

De Hersteld Hervormde Kerk ontstond in 2004, toen een aantal hervormde gemeenten zich niet aansloot bij de Protestantse Kerk in Nederland. Van de leden staat meer dan de helft ingeschreven als dooplid: 30.897. Dat is een daling ten opzichte van vorig jaar. Het aantal leden dat belijdenis heeft gedaan, ligt juist iets hoger, met 27.789. De rest staat geregistreerd als geboorteleden.

