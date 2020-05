Ministrygebed kan ook via Zoom

(beeld nd)

Beelden uit aflevering 10 van de Alpha Film Series over: ‘Wat doet de Heilige Geest?’ (beeld nd)

‘God laat zich niet tegenhouden door Zoom.’

Amersfoort

Je hoeft het huis niet uit, kunt op elk moment weer uitloggen en bespaart de kosten voor een oppas voor tien cursusavonden en een weekend. Online meedoen met de Alpha-cursus is voor veel mensen een uitkomst, blijkt uit het hoge aantal deelnemers sinds de coronacrisis. De variant via Zoom is niet alleen praktischer, het voelt soms ook veiliger.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .